Stadtrat Wegberg entscheidet am 17. Dezember : So soll aus dem Forum eine Bürgerhalle werden

Das Forum Wegberg wird ab dem 1. Januar 2020 durch die Stadt Wegberg vermarktet. Die Veranstaltungshalle bietet bis zu 700 Besuchern Platz. Foto: Michael Heckers

Wegberg Die Stadt Wegberg wird das Forum als größte Veranstaltungshalle künftig in Eigenregie vermarkten. So sieht das geplante Konzept aus.

Über ein neues Vermarktungskonzept des Forums berät am Dienstag, 17. Dezember, der Stadtrat. Die Verwaltung legt der Politik ein Konzept vor, das mit den Vereinen besprochen wurde. „Wir denken an den Betrieb einer echten Bürgerhalle für Vereine in der Stadt“, sagt Bürgermeister Michael Stock.

Das Forum wurde 2003 eröffnet. Die Veranstaltungshalle bietet bis zu 700 Besuchern Platz. Verwirklicht wurde ihr Bau nach dem Prinzip einer öffentlich-privaten Partnerschaft. Eigentümer ist die Grundstücksgemeinschaft Florack & Florack aus Heinsberg, die das Forum an die Stadt Wegberg vermietet.

Info Stadt zahlt 108.368 Euro pro Jahr an Eigentümer Die Kosten Die Aufwendungen für das Forum Wegberg werden im städtischen Haushalt auf jährlich 108.368 Euro beziffert. Für das Jahr 2019 sind Mieteinnahmen in Höhe von 6000 Euro kalkuliert, für das Jahr 2020 sind im Entwurf des Haushaltsplans laut Stadtverwaltung Einnahmen in Höhe von 15.800 Euro veranschlagt. Die Erprobungsphase Der Fachbereich Büro des Bürgermeisters soll die Vermietung des Forums ab 1. Januar 2020 übernehmen. In der Erprobungsphase bis Juni 2020 werden die Erkenntnisse im Zusammenhang mit der Vermietung sowie die personellen Einsatzstunden erfasst. In der Ratssitzung am 23. Juni 2020 berichtet die Verwaltung über die Erfahrungen, stellt den personellen Bedarf dar und unterbreitet Lösungsvorschläge.

Die Stadt hatte das Forum bisher weiterverpachtet mit einer Klausel, wonach das Forum für eine bestimmte Zahl von Veranstaltungen für Wegberger Vereine zur Verfügung stand. So konnten beispielsweise die Theateraufführungen der Schwalmbühne Harbeck, Karnevalssitzungen der KG Flöck op Wegberg und die Veranstaltung des Martinskomitees Harbeck-Berg im Forum stattfinden.

Nachdem der Pächter des Forums den Vertrag mit der Stadt zum Jahresende 2018 gekündigt hatte, war die Sorge vieler Vereinsvertreter groß, dass das Forum den Wegberger Vereinen künftig gar nicht mehr oder zu deutlich schlechteren Konditionen zur Verfügung steht. Nach einer Ausschreibungsphase lagen der Stadt Wegberg fünf Bewerbungen vor, von denen laut Bürgermeister Stock keine überzeugend war. Der Stadtrat beschloss daraufhin, dass die Stadt Wegberg die Vermarktung des Forums selbst in die Hand nehmen soll. Eine zentrale Rolle spielt dabei Stadtmarketing-Mitarbeiter Mario Kempf, der sich als Meister der Veranstaltungstechnik in der Vergangenheit schon erfolgreich um die Vermarktung einer größeren Veranstaltungshalle in Leverkusen gekümmert hat. Zuvor war er 16 Jahre lang für die technische Abwicklung der Harald-Schmidt-Show zuständig. Mario Kempf begreift das Betreiberkonzept in städtischer Regie als Chance. Die Stadtverwaltung geht allerdings davon aus, dass es einige Jahre dauern wird, bis die Vermarktung des Forums nennenswerte Einnahmen erzielt.

Ende November wurde das vorliegende Konzept mit 26 Vertretern aus 16 Vereinen und Institutionen diskutiert. Dieses Konzept soll der Stadtrat in der nächsten Sitzung am Dienstag, 17. Dezember, im Wegberger Rathaus beschließen und zum 1. Januar 2020 in Kraft treten. „Die Vereinsvertreter zeigten sich erfreut über die Initiative der Verwaltung, die Vereine in den Prozess der Vermietung des Forum mit einzubeziehen und ihnen die Gelegenheit zu geben, über die künftigen Mietkonditionen zu diskutieren“, heißt es in der Beschlussvorlage. Vertreter einzelner Vereine bestätigten gegenüber unserer Redaktion, dass sie mit den Vorschlägen einverstanden sind.

Grundsätzlich haben die Mieter des Forums bei Veranstaltungen künftig die Möglichkeit, den Ausschank, die Bestuhlung und Bewirtung an den Tischen selbst zu übernehmen. Alternativ könne weiterhin der Rund-um-Service der Burg Wegberg oder eines anderen gewerblichen Anbieters genutzt werden.