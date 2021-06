Drei Millionen Euro für Baumaßnahmen : Diese Sportprojekte plant Wegberg am Beeckbach

Auch das Wegberger Hallenbad soll modernisiert werden. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wegberg Für das Großprojekt „Sport am Beeckbach“ gibt es in Wegberg wieder Hoffnung auf Fördergeld. Der technische Beigeordnete Frank Thies erklärt, was die Verwaltung nun umsetzen will.