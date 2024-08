So schmeckt der Sommer Diese Eissorten sind in Wegberg beliebt

Angelo Longo, gebürtiger Kalabrier und seit 1976 in Deutschland, betreibt seit 35 Jahren das Café Longo an der Wegberger Mühle. Er legt großen Wert auf Tradition, auch wenn er schon experimentiert hat, erklärt er: „Ich habe 2020, als ich hier in die Wegberger Mühle gezogen bin, radikal die vielen Sorten abgeschafft. Ich könnte bis 80 Sorten machen, aber das muss nicht sein.“ Die Klassiker sind nach wie vor heiß – oder besser gesagt kalt begehrt. Cookie-Eis, Stracciatella, Schoko oder Erdbeere sind die Eissorten, die am meisten über die Ladentheke gehen. Immer griffbereit: zwei Behälter mit neuen Eiskreationen zum Ausprobieren für junge und alte Besucherinnen und Besucher. Welche Eissorte sich in den Behältern befinden, kommt ganz darauf an, was dem Inhaber beim Einkaufen ins Auge fällt.