Autorengruppe aus Wegberg : Autorengruppe „Die Mühlenpoeten“ legt drittes Buch vor

Wegberg Die Wegberger Autorengruppe „Die Mühlenpoeten“ haben ihr drittes Buch vorgelegt. Das Werk trägt den Titel „Schreibflüsse“, teilt Hedwig Klein von der Autorengruppe mit.

(hec) Hedwig Klein bildet gemeinsam mit Brigitta Theissen-Werner, Maria Zohren, Karin Classen, Gabi Vossen, Margret Kohlen sowie Rosi Hüllen-Zimmermann die Mühlenpoeten. Wegen der Corona-Pandemie sind in den zurückliegenden Monaten viele Treffen, Veranstaltungen und Vorhaben ausgefallen. Doch die Mühlenpoeten, eine der beiden Schreibwerkstätten im Aktionskreis Wegberger Mühle, haben ihre Feder nicht niedergelegt. „Im Gegenteil, als die Kontakteinschränkungen noch lockerer waren, haben Freunde und Gäste in der Beecker Kirche noch eine wunderschöne Lesung erleben können, die von Martina Haken am Akkordeon musikalisch gestaltet wurde“, berichtet Hedwig Klein.