Dank Klimazertifikat und Ökostrom : Wegberger Eisbahn wird klimaneutral

Wegberg Die siebenwöchige Veranstaltung „10. Wegberger Eisbahn“ soll klimaneutral werden. Dazu wird ein Klima­zertifikat erworben, um den entstandenen CO2-Ausstoß von 13 Tonnen für den gesamten Stromverbrauch der Veranstaltung zu kom­pensieren.

Im Zuge der Klimadebatte hatte die Wegberger Stadtverwaltung bereits im Frühjahr mit der Werbegemeinschaft als Veranstalter Kontakt aufgenommen und sich mit der Thematik Klimaschutz im Zusammenhang der Eisbahn beschäftigt. Im August hatte außerdem die Linke Wegberg in einem Bürgerantrag die Verwaltung aufgefordert zu prüfen, welche Möglichkeiten einer klimaneutralen Bewirtschaftung der Eisbahn in Betracht kommt. „Damit das Eislaufvergnügen nicht in Frage gestellt werden muss, fordern wir die Verwaltung auf, dies CO2-neutral umzusetzen“, heißt es in dem Bürgerantrag.