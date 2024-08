Im ehemaligen Karmeliterkloster Die Wegberger Atelieretage lädt zum Kunstsommer 2024 ein

Wolfgang Oude Hengel wird für den Kunstsommer 2024 den Innenhof des Klosters künstlerisch verwandeln. In den Arbeiten von ihm verschmelzen transzendente Gedanken, stille Gefühle und rostiger Stahl zu einer lebendigen Symbiose. Hierbei steht immer der Mensch und dessen Geisteswelt im Fokus, sichtbar oder unsichtbar in Szene gesetzt durch lebensgroße Eisenskelette. Diese laden lächelnd ein, durch ihre und die eigene Physis hindurchzuschauen und in eine tieferliegende, unsichtbare Welt einzutauchen.