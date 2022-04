Landtagswahl in Wegberg : So viel Geld bekommen Wahlhelfer

Wegberg Die Stadt Wegberg sucht nach Wahlhelfern für die Landtagswahl am 15. Mai. Was Interessierte dazu wissen müssen – und wie hoch das sogenannte Erfrischungsgeld ist.

Dazu die Verwaltung: „Eine Demokratie lebt von der aktiven Teilnahme ihrer Bürgerinnen und Bürger am politischen Geschehen. Wahlen sind die Lebensgrundlage unserer Demokratie.“ Die Abwicklung einer Wahl sei jedoch nur mit einer Vielzahl ehrenamtlicher Kräfte möglich. In Wegberg werden je Wahl bis zu 150 Helferinnen und Helfer benötigt. „Etliche Personen melden sich freiwillig dafür, einige sind sogar schon seit vielen Jahren dabei. Die Mitarbeit im Wahlvorstand ist eine interessante und verantwortungsvolle Tätigkeit zum Wohle der Allgemeinheit“, so die Verwaltung.

Was Sie zur Landtagswahl 2022 in Gütersloh wissen müssen

Wahl am 15. Mai : Was Sie zur Landtagswahl 2022 in Gütersloh wissen müssen

Wer kann überhaupt ein Wahlehrenamt übernehmen? Wahlhelfer können alle Personen sein, die auch wählen dürfen. Besondere Vorkenntnisse sind nicht erforderlich: Die Wahlvorstände sind so zusammengesetzt, dass sich in jedem Wahlvorstand erfahrene Wahlhelferbefinden.

Was habe ich zu tun? Über die Einzelheiten des Wahlablaufs informiert die Stadtverwaltung den Wahlvorstand rechtzeitig vor der Wahl. Ein Wahlvorstand besteht aus sechs bis acht Mitgliedern. Er ist für den ordnungsgemäßen Ablauf der Wahl im Wahllokal verantwortlich. Die Wahlvorsteherin beziehungsweise der Wahlvorsteher leitet die Tätigkeit des Wahlvorstandes und verteilt die einzelnen Arbeiten auf die Mitglieder. Dazu gehören beispielsweise die Ausgabe der Stimmzettel, die Prüfung der Wahlberechtigung anhand des Wählerverzeichnisses und die Eintragung der Stimmabgabevermerke. Nach Schließung der Wahllokale sind Wahlhelfer an der Auszählung der Stimmzettel beteiligt. Zu guter Letzt unterschreiben sie die Wahlniederschrift und helfen bei den Aufräumarbeiten mit.

Was „verdient“ man? Für ihr Ehrenamt erhalten Wahlhelfer eine kleine Aufwandsentschädigung, das sogenannte Erfrischungsgeld. In Wegberg wurde dies für alle Wahlhelfer auf 50 Euro festgelegt. Das Geld erhalten Wahlhelfer am Wahltag in bar ausgezahlt.