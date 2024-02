St. Martin Wegberg ist fortschrittlich Segensfeier für alle sich Liebenden trifft den Zeitgeist

Susanne Bourceau ist seit fünf Jahren mit ihrer Frau Katrin verheiratet. Sie erklärte im Anschluss an die Segensfeier: „Ich bin sehr gläubig, schon von Kindheit an. Mir ist der Segen Gottes wichtig, das Angebot nehmen wir dankbar an.“ Sie engagiert sich für den Verein „Vielfalt mit Herz“, dessen Arbeit sich besonders an queere Menschen im Kreis Heinsberg richtet. Ihre Freundin Tanja Ifang ist extra aus dem Rhein-Kreis Neuss nach Klinkum gekommen, um an der Segensfeier teilzunehmen. Sie betonte: „Als lesbisch lebende Frau gehe ich eigentlich nicht so gerne in die Kirche.“ Das Angebot der Pfarrei habe sie allerdings überrascht und sie erklärte: „Ich würde immer wieder herkommen.“