Schutzmaßnahmen wegen Corona-Pandemie : Pfarrei St. Martin Wegberg lädt wieder zu Gottesdiensten ein

Wegberg In der Wegberger Kirche St. Peter und Paul begannen unter besonderen Vorzeichen wieder die Gottesdienste. Abstände sollten durch das Gebet überwunden werden. Wer am Pfingstwochenende einen Gottesdienst besuchen möchte, muss sich anmelden.

Der nächste Gottesdienst findet wieder in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Wegberg statt, und zwar am Christi Himmelfahrtstag, Donnerstag, 21. Mai, um 11 Uhr. Am Wochenende finden die ersten Heiligen Messen, in denen auch die Heilige Kommunion empfangen werden kann, wieder in der Pfarrkirche St. Peter und Paul statt, am Samstag, 23. Mai, 18 Uhr und am Sonntag, 24. Mai, 18 Uhr. Anmeldungen zu diesen Gottesdiensten sind unbedingt erforderlich und werden bis einschließlich Donnerstag von 10 bis 12 Uhr und von 16 bis 18 Uhr sowie Freitag von 10 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 02434 800222 entgegengenommen. Am Pfingstsamstag, 30.Mai, lädt die Pfarrei St. Martin um 17.30 Uhr in St. Rochus Dalheim, am Pfingstsonntag um 9.30 Uhr in Tüschenbroich, um 11 Uhr in Wegberg und am Pfingstmontag um 9.30 Uhr in Beeck und um 11 Uhr in Merbeck zur Heiligen Messe ein. Wer teilnehmen möchte, muss sich in der Woche vor Pfingsten telefonisch anmelden.