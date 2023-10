Bücherschränke in Wegberg Lesen – tauschen – lesen

In Wegberg gibt es seit 2016 einen Bücherschrank auf einer Grünfläche an der Straße Im Rapsfeld, welcher sogar neben Büchern für Kinder auch Spiele anbietet, was eine sehr gute Idee ist. Der Prominenteste der Stadt steht seit 2013 vor dem Rathaus. Es wird dort ständig Neues angeboten, er ist sehr besucht und gut betreut, damit das Geben und Nehmen auch funktioniert. Allerdings befindet er sich in einem bemitleidenswerten Zustand, denn nicht nur Regen und Wind setzten ihm zu und schädigten seine liebevolle Bemalung. Auch werden seine Plastikvorhänge regelmäßig zerrissen. Allerdings sind diese auch in komplettem Zustand keine Freude, da sie dem geneigten Besucher, der in den Bücherschrank hineintreten möchte, immer unangenehm an Rücken und Waden scheuern. Hier tut Abhilfe not, zumal dieser Bücherschrank an diesem repräsentativen Ort sehr gut besucht ist.