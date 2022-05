Das ist in Wegberg geplant : Die Atelieretage geht jetzt wieder in die Offensive

Wegberg An jedem ersten Sonntag im Monat haben die Werkstätten im alten Karmeliterkloster ab sofort wieder geöffnet. Das planen die zehn Künstlerinnen und Künstler sonst noch.

(RP) Seit 2008 gibt es die Atelieretage Wegberg in der obersten Etage des alten Karmeliterklosters am Rathausplatz, die zehn Künstlerinnen und Künstler mit Leben füllen. Bedingt durch Corona, konnten dort in den vergangenen beiden Jahren keine Veranstaltungen mehr stattfinden. Doch das ändert sich nun wieder: An jedem ersten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr haben die Ateliers ab sofort wieder geöffnet.