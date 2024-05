Mühlentag in Wegberg Spannende Führung durch die Schrofmühle

Seit mindestens 1771, also seit mittlerweile 253 Jahren, dreht sich ein Mühlrad an der Wegberger Schrofmühle. Das neue Rad heute bei fünf Metern Durchmesser hat im Leerlauf 20 Umdrehungen pro Minute. Es wird mittelschlächtig, also durch das in mittlerer Höhe des Rades auf die Radschaufeln einströmende Wasser aus dem Mühlenteich angetrieben. „Die Schrof“ nennen die vielen am Pfingstmontag anwesenden Mitglieder des Förder- und Museumsverein Schrofmühle Rickelrath, alle gut erkennbar an weinroten T-Shirts und jederzeit freundlich Auskunft gebend, ihre Wassermühle. Das niederdeutsche „schroof“ bedeutet feucht, sumpfig. Was das umgebende Gelände sicher war: eine nasse, ungemütliche Gegend. Da kann man um so mehr würdigen, wie viele Generationen von Müllerfamilien es brauchte, um dieser unwirtlichen Gegend etwas abzutrotzen.