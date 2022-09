Verein Klimatisch : Optimales Radwegenetz für Wegberg gesucht

Wegberg Der Verein Klimatisch möchte die Schwarmintelligenz nutzen, um Lücken und Mängel sichtbar zu machen. Was genau ein sogenannter Mapathon ist und was das Baudezernat der Stadt zu dem ungewöhnlichen Projekt sagt.

Der Mapathon, der noch bis zum kommenden Jahr andauern soll, gliedert sich in drei Phasen: Im ersten Schritt wurden relevante Punkte wie Wohngebiete, Schulen und Einkaufszentren bereits identifiziert und auf der interaktiven Karte eingetragen. In der zweiten Runde werden nun die Alltagsfahrten der Wegberger gesammelt und ihrer Häufigkeit nach in der Karte eingetragen, indem die Projektverantwortlichen entsprechende Punkte per Luftlinie miteinander verbinden. „Hieraus ergibt sich ein Bild der Verkehrsströme in der Stadt und ihrer Bedeutung. Je mehr Menschen mitmachen, desto höher wird die Aussagekraft“, wirbt Lothar Herweg um Teilnahme. In der dritten Runde soll dieses „Spinnennetz“ von gesammelten Verkehrsbeziehungen mit den existierenden und geplanten Radwegen unterlegt werden. Daraus entsteht schließlich ein Bündel an Vorschlägen und Empfehlungen, das auch bereits eine Priorisierung beinhaltet.