Der Ursprung des Ortes liegt an Haus Wildenrath

Wildenrath Der Ursprung des Ortes Wildenraths liegt wohl zwischen den beiden recht scharfen Kurven der B 221.

Wasser-affin zeigen sich alte Wegenamen in der Ortslage Wylderaid (1554 so genannt), wo bis Rosenthal hin im „Ossenbruch“ nicht nur die Ochsen (Ossen) nasse Hufe kriegten. So wie der Ochse als Transport-Aggregat heute out ist, so finden sich viele der alten Flur- oder Wegenamen nicht mehr wieder in aktuellen Kartenwerken. So „An Döhrkeshött“, wobei ein „Dohr“ eine „Siedlung an einer Furt“ beschreibt, „Döhrkes“ ist der Diminutiv oder die Verniedlichungsform derselben, die „Hött“ ist keine kleine Hütte, sondern eine von einem Waldwinkel eingeschlossene Feldflur. „Op de Schlock“ meint ein hochgelegenes Sumpfland bzw. wasserumgebenes Kulturland. Von Wasser angeschwemmtes Neuland ist dagegen ein „Spyk“ oder „Speik“ – entsprechendes meint das früher geläufige „Speckbruch“, Neuland am Bruch oder Sumpf. Der „Duvebach“ ist kein Klein-Fließgewässer, das Tauben (Platt: Duve) und ihren „Jecken“ (Besitzer, „Duvejecke“) als Trink- und Badequelle dient, duve ist der keltische Begriff für Wasser. Bekannte Namensträger sind Dover an der englischen Küste und Doveren (Hückelhoven) am gleichnamigen Bach, insofern ist die Taube im Doverener Wappen fehl am Platz.