In der Wegberger Mühle : Der „Hurricane der Comedy“ kommt mit Verspätung

Wegberg Beim dritten Anlauf soll es nun endlich klappen: Die Comedy-Mixed-Show „Lachende Mühlenstadt“ findet am 26. und 27. August in der Wegberger Mühle statt. Tickets für die ausgefallenen Termine behalten ihre Gültigkeit.

Volker Weininger ist „Der Sitzungspräsident“. Er verkörpert den angesäuselten Karnevalsfunktionär so grandios, sodass er damit im Kölner Karneval voll durchstartete und zum regelmäßigen Gast der großen Fernsehsitzungen wurde. Und auch auf den Comedy- und Kabarettbühnen ist er mittlerweile so erfolgreich, dass man ihn wohl kaum noch in so familiärem Rahmen wie der Wegberger Mühle erleben können wird.