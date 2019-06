An der Feuerwache Wegberg : Workout mit dem Weltmeister

An der Feuerwache Wegberg

Wegberg Weltmeister Joachim Posanz gilt als „Toughest Firefighter Alive“. In Wegberg trainierte er mit Feuerwehrleuten.

„3, 2, 1, Workout“ – schallt es über den Vorplatz der Wegberger Feuerwehrwache. Der Countdown kündigt das nächste Intervall an. Dahinter steckt ein Trainingsprogramm für Feuerwehrleute und Fitnessbegeisterte, geleitet durch Welt- und Europameister Joachim Posanz.

„Das Workout beansprucht den ganzen Körper, nicht nur Kraft und Ausdauer, sondern auch koordinative Fähigkeiten sind wichtig“, erläutert er vor dem Start. Mit einer gewissen Grundfitness könne man die Übungen selbst ausprobieren, unabhängig von Leistungsniveau, zusätzliche Gewichte ermöglichen verschiedene Schwierigkeitsgrade. Gerade für Feuerwehrleute, für die das Workout speziell entwickelt wurde, dient es zur Einsatzvorbereitung, weshalb die Wegberger Trainingsgruppe die Übungen teils in Einsatzkleidung absolviert. So könne man die Bewegungsabläufe direkt mit Equipment lernen, denn das kann beispielsweise in der Rückwärtsbewegung bei einer Personenbergung einen großen Unterschied machen, erklärt Posanz.