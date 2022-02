Wegberger Kläranlage : Der Energiebedarf sinkt immer weiter

(v.l.) Frank Gaspers, Frank Thies, Nicole Otten und Dirk Rohnen wollen die Abwasseraufbereitung der Wegberger Kläranlage weiter optimieren. Foto: Ruth Klapproth/RUTH KLAPPROTH

Wegberg Die Wegberger Kläranlage funktioniert mittlerweile vollautomatisiert. Ganz ohne menschliche Kontrolle geht es allerdings nicht. Wie die Stadt die Abwasseraufbereitung nach und nach optimiert.

Die städtische Kläranlage am Grenzlandring ist ein komplexes Gebilde. Alle Verfahrensschritte der mechanischen und biologischen Reinigung müssen perfekt aufeinander abgestimmt sein, damit der Betrieb reibungslos funktionieren kann – 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche. Am Ende des aufwendigen Reinigungsprozesses wird das geklärte Wasser in die Schwalm geleitet, die unmittelbar an der Kläranlage durch ein Naturschutzgebiet fließt. Zwar sind zu diesem Zeitpunkt alle Schadstoffe herausgefiltert, trinken sollte man es trotzdem besser nicht. Den letzten Rest erledigt die Natur.

In der Schaltzentrale treffen analoge und digitale Welt aufeinander. Eine großflächige Steuertafel an der Wand bildet die einzelnen Komponenten des Gesamtsystems und ihr Zusammenwirken ab. Für Dirk Rohnen, Leiter des Klärwerks, sind die Flachbildschirme auf seinem Schreibtisch mittlerweile allerdings viel maßgeblicher, um die Wasseraufbereitung zu überwachen, zu steuern und zu regeln. „Langweilig wird das hier nicht“, sagt Rohnen lächelnd. Zwar laufen alle Prozessschritte vollautomatisiert ab, doch müssen die Maschinen regelmäßig gewartet und gereinigt werden. Dann ist noch Handarbeit gefragt. Acht Mitarbeiter zählen zum Team von Dirk Rohnen, darunter Elektriker, Mechaniker, Laboranten und Verfahrenstechniker.

Info Sonnenstrom für den Betrieb der Kläranlage Plan Die Stadt plant, eine Photovoltaikanlage östlich der Kläranlage im Eckbereich Grenzlandring und Feltenbergweg zu errichten. Strom So könnten schätzungsweise 450.000 kWh Strom pro Jahr für den Betrieb der Kläranlage erzeugt werden.

Etwa 260 Kilometer lang ist das Kanalnetz auf Wegberger Stadtgebiet. Neben dem Klärwerk in Wegberg gibt es eine weitere Anlage in Dalheim, die nur für die Ortschaften Arsbeck, Dalheim, Rödgen, Petersholz und Wildenrath zuständig ist. „Die Netze beider Anlagen sind komplett voneinander getrennt“, sagt Frank Gaspers, Leiter des Fachbereichs Umwelt, Verkehr, Abwasser in der Stadtverwaltung. Über 60 Pumpen und Sonderbauwerke wie Regenklär- und Umlaufbecken sorgen dafür, dass die Abwässer auch dort ankommen, wo sie gereinigt werden. Pro Jahr sind es etwa zweieinhalb Millionen Kubikmeter, die maximale Verarbeitungskapazität der Anlage liegt bei 330 Litern pro Sekunde.

Bevor das Kanalwasser aufbereitet werden kann, muss es zunächst in die Anlage befördert werden. Das erledigt die sogenannte Schneckenpumpe. „Eine Kläranlage liegt nach Möglichkeit am tiefsten Punkt im Stadtgebiet“, erklärt Dirk Rohnen. So könne man sich das natürliche Gefälle zunutze machen und müsse weniger Pumpleistung erbringen. In einem ersten Schritt befreit ein riesiger Rechen das Abwasser von groben Schmutzstoffen wie Toilettenpapier und Binden, danach gelangt es in den Sand- und Fettfang, bevor der biologische Teil der Klärung beginnt. Dort kommen Bakterien zum Zuge, die Schadstoffe im Wasser wie Ammonium zu Stickstoff umwandeln, mal unter Hinzugabe, mal unter Entzug von Sauerstoff. Einen Teil der dafür notwendigen Energie produziert die Kläranlage selber: Im Faulturm wird Gas erzeugt, das ein Blockheizkraftwerk anreibt. Wie Frank Thies, der Technische Beigeordnete der Stadt, mit einiger Begeisterung schildert, konnte der Energiebedarf durch Anpassungen in der Regelungs- und Verfahrenstechnik merklich gesenkt werden.

Im Bereich der Nitrifikation etwa sei es gelungen, den Verbrauch im Jahr 2020 um zwölf Prozent gegenüber 2019 zu senken. Aktuell werden dort die alten Schlauch- durch Plattenbelüfter ersetzt, was weitere Einsparpotenziale eröffnen soll. Positiv auf den Gesamtverbrauch wirke sich vor allem auch aus, dass punktuell keine großen Schmutzwasserfrachten mehr bewältigt werden müssen, wie sie in der Vergangenheit durch die Wegberger Lederfabrik Heinen angefallen seien. „Wir bauen die bisherige Hochleistungsanlage in eine normale kommunale Anlage um“, sagt Thies.