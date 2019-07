Debatte im Stadtrat : Kein Klimanotstand in Wegberg erklärt

Wegberg Wegbergs Stadtrat hat sich nach hitziger Debatte mehrheitlich gegen die von den Grünen geforderte Ausrufung des Klimanotstands ausgesprochen. Über einen alternativen Vorschlag der CDU wird der Rat im Oktober entscheiden.

Die Grünen fordern die Ausrufung des Klimanotstands in Wegberg, um damit nach dem Vorbild vieler anderer Städte ein nachhaltiges Zeichen zum Schutz der Umwelt setzen, erklärte Fraktionsvorsitzende Christiane Merz-Valsamidis. So solle die Wegberger Stadtverwaltung in Zukunft in jedem Antrag eine qualitative Aussage in Form einer Ampel beifügen, aus der hervorgeht, ob der CO2-Ausstoß bei Annahme eines Antrags vergrößert oder verringert wird oder gleich bleibt. Bürgermeister Michael Stock (SPD) sagte, dass die Erklärung des Klimanotstandes in Wegberg nicht nur durch den Antrag der Grünen gefordert wird, sondern auch von vielen jungen Leuten, die sich im Zuge der „Fridays for Future“-Demonstrationen und des daraus entstandenen Klimaworkshops in der Wegberger Mühle für den kommunalen und globalen Klima- und Umweltschutz einsetzen. „Haben Sie keine Angst, auch mal symbolisch zu entscheiden. Trauen Sie sich“, hatte der Bürgermeister vor der Abstimmung gesagt. Es gehe bei der Ausrufung des Klimanotstandes nicht darum, die Menschen zu bevormunden, sondern darum, dass sich Rat und Verwaltung bewusst machen, dass ihr Handeln eine Auswirkung auf den Klimawandel hat.