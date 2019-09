Debatte im Wegberger Rathaus : Klimaschutz: Was kann Wegberg tun?

Klimaschutz: Was kann Wegberg tun?

Auch in Wegberg haben junge Leute im Zuge der Friday for Future-Bewegung für mehr Klimaschutz demonstriert – unter ihnen ist auch Wegbergs Bürgermeister Michael Stock. Foto: Michael Heckers

Wegberg Nachdem der Rat es abgelehnt hat, für Wegberg den Klimanotstand zu erklären, soll nun das 2014 beschlossene Klimaschutzkonzept wieder in den Blickpunkt rücken.

Im Juli hatte sich der Wegberger Stadtrat nach hitziger Debatte mehrheitlich gegen die von den Grünen geforderte Ausrufung des Klimanotstands ausgesprochen. Während Grüne und SPD sich dafür aussprachen, den Klimanotstand zu erklären, votierten CDU, FDP, Freie Wähler und die Wählergemeinschaft Aktiv für Wegberg (AfW) mit 20:13 Stimmen mehrheitlich dagegen. In der Debatte war deutlich geworden, dass sich alle Fraktionen darüber im Klaren sind, dass mehr für den Klimaschutz getan werden muss. Nicht das „Ob“, sondern das „Wie“ war umstritten. Bürgermeister Michael Stock und SPD-Fraktionschef Ralf Wolters warfen der CDU vor, nicht verstanden zu haben, was unter dem Begriff „Klimanotstand“ zu verstehen ist. Dem hielt CDU-Fraktionsvorsitzende Petra Otten entgegen, dass Verbote und Bevormundung für eine breite Akzeptanz einer klimagerechten Stadtentwicklung ebenso kontraproduktiv seien wie die Ausrufung des Klimanotstands. Die CDU setze auf „eine breit akzeptierte, klimagerechte Stadtentwicklung, auf ernsthaftes Handeln, nicht auf Symbole“, hieß es.

Zur CO2-Bilanz in der Stadt Wegberg heißt es im Klimaschutzkonzept, dass jeder Bürger im Jahr 2011 rund 7,9 Tonnen Kohlendioxid (CO2) verursachte. Zwischen 1990 und 2011 war der Wert nur gering gesunken. Im Bereich Verkehr lagen die kommunalen CO2-Emissionen für das Jahr 2011 bei 88.000 Tonnen. Dies entspricht einem CO2-Ausstoß von 3,0 Tonnen pro Einwohner der Stadt Wegberg. Damit liegt die Mühlenstadt leicht oberhalb des Bundesdurchschnitts von 2,5 Tonnen pro Einwohner.

Bei der jetzigen Diskussion im Umweltausschuss wurde deutlich, dass sich die Fraktionen in der Klimadebatte mittlerweile angenähert haben. Die Stadtverwaltung ist zurzeit dabei, wegen der hohen Bedeutung des Themas einen Weg auszuarbeiten, der eine größtmögliche Akzeptanz im Rat finden könne. Dabei rückt das 2011 beim Fachbüro Gertec aus Essen beauftragte und 2014 vorgelegte Klimaschutzkonzept der Stadt Wegberg offenbar wieder in den Fokus.

Hitzige Debatte im Stadtrat : Kein Klimanotstand in Wegberg erklärt

Die Stadtverwaltung hält es nach eigenen Angaben zwar nicht für zielführend, bestimmte Maßnahmen zur Umsetzung herauszugreifen; insbesondere vor dem Hintergrund, dass das Klimakonzept bereits sechs Jahre alt sei und die Verwaltung bereits mehrere Maßnahmen in Angriff genommen habe. Dennoch soll das vorliegende Konzept Grundlage für die Diskussion über die Frage sein, wie der Klimaschutz in der Mühlenstadt in Zukunft gestaltet werden kann.