Debakel um Doppelhaushalt Wegberg ignoriert Veto des Kreises

Das Debakel um den Wegberger Doppelhaushalt für die Jahre 2022 und 2023 geht in die nächste Runde. In nicht-öffentlicher Sitzung hat der Stadtrat am Dienstagabend entschieden, den Haushaltsplan öffentlich bekannt zu machen. Damit setzt sich die Stadt über Einsprüche hinweg, die der Kreis Heinsberg als Kommunalaufsicht nach Prüfung des Zahlenwerkes erhoben hatte. Nach Auffassung des Kreises besteht weiterhin die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK), weil mit mittlerweile überholten Zahlen gearbeitet worden sein soll. Die Stadt Wegberg hingegen will das HSK vorzeitig verlassen. Bereits in der vergangenen Woche sagte Bürgermeister Michael Stock auf Anfrage, er sehe sich nicht in der Pflicht, einen veränderten Planentwurf vorzulegen.