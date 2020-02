Neuer Eigentümer will Artenreichtum fördern : DBU übernimmt ehemaliges Militärgelände in Arsbeck

Arsbeck Die Übertragung der Naturerbefläche Arsbeck ist nach Angaben der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) notariell beurkundet und ins Grundbuch eingetragen: Somit ist die gemeinnützige Tochtergesellschaft der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), das DBU Naturerbe, neue Eigentümerin der Naturschutzfläche.

Die Fläche liegt an der Roermonder Bahn bei Arsbeck-Büch und Dalheim, entlang der B 221 bis zur Merbecker Straße (L 367). Bis 2013 hatte das britische Militär die Fläche als Übungsplatz und teils als Treibstofflager für die Flugplätze in Wildenrath und Elmpt genutzt. Nach dem Abzug der Streitkräfte ging das 270 Hektar große Areal an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA). „Der Bund hat uns nun die Aufgabe übertragen, die DBU-Naturerbefläche als Teil des Nationalen Naturerbes in einem optimalen Zustand für nachfolgende Generationen zu erhalten. Als neue Eigentümerin steht für uns der Naturschutz an erster Stelle“, sagt Josef Feldmann, Prokurist des DBU-Naturerbes.