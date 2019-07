Das „Wegberger Modell“ im Rahmen des Projekts „Seniorenfreundliche Gemeinden in der Euregio Maas-Rhein“ hat zum Ziel, dass sich die Menschen in den Quartieren wohlfühlen. Foto: Silviarita/Pixabay

Wegberg Wegberg möchte als seniorenfreundliche Gemeinde mit dem „Wegberger Modell“ die Gesundheit von Menschen jeden Alters durch soziale Einbindung verbessern. So gibt es „Wohlbefinden auf Rezept“ und eine „Positive Gesundheit“.

Als Teilnehmerin des Projekts „Seniorenfreundliche Gemeinden in der Euregio Maas-Rhein“ hat die Stadt Wegberg als Ansatz für eine Verbesserung der Lebenssituation in den eigenen Quartieren die Kombination zweier Aktivitäten als besonders geeignet erkannt. Liegt der übergeordnete Schwerpunkt des Projekts auf der psychischen Gesundheit mit Blick auf Demenz oder Altersdepressionen, sollen im „Wegberger Modell“ die Aspekte „Wohlbefinden auf Rezept“ und „Positive Gesundheit“ zusammen eine wichtige Rolle für gesteigertes Wohlbefinden von Menschen aller Altersgruppen in den Quartieren spielen.