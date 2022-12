Jahresrückblick in Bildern Das war das Jahr 2022 in Wegberg

Emissionsfrei unterwegs: Bei der Premierenfahrt des Wasserstoffzuges Mireo Plus H am 9. September im Siemens-Prüfcenter für Schienenfahrzeuge in Wildenrath gehörten auch Siemens-CEO Roland Busch (l.) und DB-Chef Richard Lutz (Mitte) zu den Passagieren. Ab 2024 wird der Zug ein Jahr lang testweise in Baden-Württemberg zwischen Tübingen und Pforzheim im Passagierbetrieb eingesetzt