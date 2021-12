Drei-Millionen-Euro-Projekt „Sport am Beeckbach“: Ein Kunstrasenplatz, ein Soccer-Court und eine Freizeitwiese sollen mit finanzieller Unterstützung des Bundes am Hans-Gisbertz-Stadion in Wegberg entstehen. Das Vorhaben wird in zwei Teilprojekte aufgeteilt, zu denen auch die Sannierung des Grenzlandringbades gehört.