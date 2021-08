„Jugend handelt“ : Kunst bringt im Katho Spenden für Flutopfer ein

Wegberg Die Flutkatastrophe hat die Kinder und Jugendlichen, die regelmäßig Gast im Jugendzentrum Sankt Martin sind, nachhaltig geprägt. Mit einer besonderen Aktion sammeln sie Spenden.

Eine Kunstauktion fand kürzlich im katholischen Jugendzentrum Sankt Martin in Wegberg am Rathausplatz statt. Versteigert wurden Bilder von den Jugendlichen und Kindern, die regelmäßig ins Katho kommen, und von Künstlern aus der Gegend. Insgesamt wurden 2230 Euro eingenommen. 1935 Euro davon bei der Auktion am 31. Juli und die restlichen 295 Euro durch eine bis Donnerstag, 5. August, laufende Onlineauktion auf der Facebookseite des Jugendzentrums. Der Erlös soll komplett an Kinder und Jugendliche in den von Hochwasser und Fluten betroffenen Krisengebieten gehen.