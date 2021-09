Karnevalsgesellschaft aus Wegberg : Das ist der neue Sonn-Männ-Vorstand

Klinkum Arne Gossen folgt als stellvertretender Vorsitzender auf Oliver Heinen. Dieser hatte den Posten seit 2008 inne und mit viel Herzblut wahrgenommen.

Michael Szychla, dem Vorsitzenden der Klinkumer Karnevalsgesellschaft Sonn Männ, war die Vorfreude anzumerken: „Es wird im nächsten Jahr Karnevalsveranstaltungen in Klinkum geben“, kündigte er während der Jahreshauptversammlung an. In deren Mittelpunkt standen Berichte und Neuwahlen.