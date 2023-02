Christian Pape über den Fastelovend Ein wohlig warmes Gefühl im Herzen – Danke Karneval

Jetzt habe ich Tränen in den Augen. Ich bin mir sicher, es gibt so etwas wie Schicksal, es gibt jemanden, der dich lenkt und leitet. Ich habe der Tochter versprochen, ein Kerzchen für ihre Mutter anzuzünden in der Pilgerkapelle Holtum, ganz in unserer Nähe. Und das habe ich eingelöst: Eine Kerze für die tapfere und doch so fröhliche ältere Dame, eine Kerze für Mama, meine Schwester und meine Nichte im Himmel, eine Kerze für Silvia, Amelie und Papa, auf dass ich sie noch lange gesund und munter an meiner Seite habe.