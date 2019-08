Glückwunsch : Dankbar für 60 gemeinsame Ehejahre ohne Langeweile

Wegberg Rückblickend und anlässlich ihrer Diamanthochzeit betonen Fé und Josef Nievelstein, dass sie in ihren 60 Ehejahren Langeweile nie gekannt haben.

Die Jubilarin kam 1938 zur Welt und verlebte ihre Jugend in Mönchengladbach. Dort absolvierte sie eine Lehre als Sparkassenangestellte. Anfang der 1970er Jahre wurde sie vom Landessportbund als Übungsleiterin ausgebildet. Zusammen mit Peter Reinhardt gründete sie die erste Herzsportgruppe im Kreis Heinsberg, die sie mehr als 20 Jahre im TUS Wegberg durchführte. Zusätzlich leitete sie im gleichen Verein zwei Gymnastikgruppen für Frauen, die sie bis heute betreut. Dazu engagierte sich Fé Nievelstein in Kindergarten, Schule und Kirche.

Der Jubilar erblickte 1932 in Mönchengladbach das Licht der Welt. Nach der Lehre als Technischer Zeichner, Fachrichtung Elektrotechnik, schloss er den Besuch an der Ingenieurschule in Aachen an, die er als Maschinenbauingenieur verließ. Er war seit April 1957 bis zur Rente als Sachverständiger für Elektro- und Fördertechnik beim TÜV beschäftigt. Zusätzlich bildete er sich ab Mitte der 1970er Jahre zum Sicherheitsingenieur weiter.