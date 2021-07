Die Smartphone-App Five up kommt ursprünglich aus der Schweiz und wurde als Hilfsnetzwerk in Corona-Zeiten verwendet um Einkaufshilfen, Fahrthilfen und Andere zu koordinieren.Cora Heinen aus Dalheim hat nach der Hochwasserkatastrophe Kontakt mit dem Entwickler aufgenommen und in der App Hilfsgruppen für Hochwässergeschädigte eingerichtet. Foto: Ben Keite