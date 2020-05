Neuer Rundweg "Forst Meinweg" ab Dalheim : Auf neuen Wanderwegen viel Ruhe genießen

Dalheim Es gibt Neuigkeiten für gehfreudige Naturliebhaber: Wanderführer Wilfried Schröder hat die neue Strecke „Forst Meinweg“ entwickelt. Der Rundgang startet in Dalheim und führt ohne nennenswerte Steigungen durch Waldgebiete, die außerhalb der gängigen Routen liegen.

Start- und Endpunkt stellt der Wanderparkplatz „Sechseichen“, Ecke Roermonderbahn, in Dalheim dar. Gegen den Uhrzeigersinn laufend führt der gut ausgeschilderte Weg zunächst ein Stück weit über eine asphaltierte Straße, bevor er auf einen gut befestigten Waldweg wechselt. Entlang von Kiefern, Rot­eichen oder Tannen geht es mit einigen Richtungswechseln weiter, bevor der Wanderer in Sichtweite einer Eibenschonung am Ende des Weges links in einen schmalen Pfad einbiegt. Auch hier sind lediglich Naturgeräusche zu hören, und das naturnahe Erleben ist sehr ausgeprägt. Etwas später zeugen einige Betonmauern auf dem Gelände des umzäunten ehemaligen Treibstofflagers von ursprünglicher Nutzung: Hier sind eine Ziegenschar und vereinzelte Rinder mit extensiver Beweidung beschäftigt. Britische Streitkräfte hatten seit den Fünfzigerjahren diese heutige DBU-Naturerbefläche Arsbeck für militärische Zwecke genutzt. Von hier aus wurden die Flugplätze bei Elmpt und Wildenrath bis Ende der 1970er-Jahre beliefert. Später diente das Areal dem britischen Militär als Übungsplatz und wurde 2013 an den Bund übergeben. Dieser Einblick dürfte vielen Besuchern neu sein.