Einweihung in Dalheim-Rödgen Gedenkstätte für getötete Zwangsarbeiterinnen

(RP) Am 3. November, fast 80 Jahre nach der Hinrichtung von sieben Zwangsarbeiterinnen auf dem Friedhof in Dalheim-Rödgen, wird den Opfern durch Errichtung eines Gedenksteins aus Felsschiefer mit einer Bronzetafel des Erkelenzer Bildhauers Michael Franke gedacht. Eine Informationstafel in der Nähe des Gedenksteins wird fortan den geschichtlichen Hintergrund erläutern.