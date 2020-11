Heinrichs Gruppe spricht von hohem Aufwand : Auch das Seniorenzentrum setzt Corona-Schnelltests ein

Wegberg Bewohner und Mitarbeiter sollen regelmäßig getestet werden. Für die ohnehin schon hoch belasteten Beschäftigten bedeutet das zusätzlichen Aufwand.

Das SZB Wegberg an der Freiheiderstraße wurde 2012 eröffnet und bietet 80 pflege- und hilfsbedürftigen Senioren ein Zuhause. SZB steht für Seniorenzentrum Breberen und damit für das Mutterhaus der Heinrichs Gruppe. Die Heinrichs Gruppe unterhält im nördlichen Kreis Heinsberg außerdem das Servicewohnen an der Bahnhofstraße in Wegberg mit drei Häusern und insgesamt 60 barrierefreien und rollstuhlgerechten Wohnungen, das SZB Wassenberg an der Heinsberger Straße mit 52 Bewohnerplätzen und die beiden Pro-8-Häuser mit insgesamt 91 Bewohnerplätzen in Erkelenz-Kückhoven.