In Erkelenz, Wegberg und Hückelhoven : Corona erschwert die Veranstaltungsplanung

In Erkelenz, Wegberg und Hückelhoven

Die Eisbahn vor dem Rathaus lockt im Winter Tausende Besucher nach Wegberg. Ob sie in diesem Jahr trotz Corona-Pandemie aufgebaut werden kann, ist noch offen. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenzer Land Eisbahn, Weihnachtsmärkte, verkaufsoffene Sonntage: Die Städte im Erkelenzer Land prüfen zurzeit, welche Veranstaltungen in der zweiten Jahreshälfte trotz Corona-Pandemie stattfinden können.

(back/hec) Vor dem Hintergrund weiterer Lockerungen dank rückläufiger Infiziertenzahlen in Erkelenz, Hückelhoven, Wassenberg und Wegberg sind die Städte und Gewerbevereine bemüht, Veranstaltungen in der zweiten Jahreshälfte möglich zu machen. Allerdings ist die Planung äußert schwierig: Mit Blick auf die seit mehr als zehn Jahren beliebte Eisbahn vor dem Wegberger Rathaus sagt beispielsweise Mario Kempf von der Stadt Wegberg: „In Zusammenarbeit mit der Werbegemeinschaft als Veranstalter bereiten wir intern alles vor, um die Wegberger Eisbahn möglich zu machen.“ Entscheidend seien allerdings die weiteren Entwicklungen in der Corona-Pandemie und die damit verbundenen Auflagen. Somit könne die Stadt auch nicht ausschließen, dass es doch noch zu einer Absage der winterlichen Veranstaltungsreihe auf dem Wegberger Rathausplatz kommt.