Circus Tausendtraum in Wegberg Training für die Zirkusmanege

Die Vorstellungen finden am Freitag, 26. April, um 18 Uhr (Klassen 2b, 3a), Samstag, 27. April, um 10.30 Uhr (1a, 2f, 3/4e), um 14.30 Uhr (1f, 2d, 3/4f) und 18.30 Uhr (2c, 3b) und Sonntag, 28. April, um 11 Uhr (1b, 2e, 4b) statt. Am Wochenende darauf gibt es weitere Aufführungen am Freitag, 3. Mai, um 18 Uhr (1c, 3d, 4a) und Samstag, 4. Mai, um 11 Uhr (1d, 2a, 4c) und 15 Uhr (1e, 3c, 4d). Der Kartenvorverkauf findet am Zirkuszelt statt: In der ersten Woche Mittwoch bis Freitag von 13 bis 13.30 Uhr und Mittwoch und Donnerstag von 18 bis 18.30 Uhr sowie in der zweiten Woche Dienstag, Donnerstag und Freitag von 13.30 bis 14 Uhr und Dienstag und Donnerstag von 18 bis 18.30 Uhr, außerdem ab 60 Minuten vor den Vorstellungen.