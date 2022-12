Christoph Römer aus Wegberg So bringt er Landschaften zum Klingen

Einen künstlerischen Schaffensprozess in Worte zu fassen, ist gar nicht so einfach. Bei Christoph Römer funktioniert das ungefähr so, wenn er an einem neuen Musikstück arbeitet: Die erste Idee entsteht in seinem Kopf, sie ist sozusagen ein Geschenk der Musen. Dann geht er in sein Tonstudio, das sich im Keller seines Hauses befindet, schmeißt den Rechner an und lässt seine Finger über die Klaviatur gleiten. Wie ein Elektro-Piano sieht sie aus. In Wahrheit kann er damit alle möglichen Musikinstrumente steuern, die seine virtuelle Studiotechnologie – kurz VST – so hergibt.