Stadt Wegberg : Christine Karneth bleibt Erste Beigeordnete

Wegberg Der Stadtrat hat sich jetzt für die Wiederwahl der 61-jährigen Volljuristin ausgesprochen. Sie ist zuständig für Bürgerservice, Sicherheit, Bildung und Soziales.

Die erfahrene Verwaltungsfachfrau trat 2013 die Nachfolge von Eduard Schneider im Amt der Ersten Beigeordneten in Wegberg an. Zuvor war sie Leiterin des Hauptamtes in Viersen und Chefin des Rechts- und Ordnungsamtes. Auf das Abitur im Jahr 1979 folgte ein Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Würzburg. Das erste Staatsexamen legte sie 1985 ab, das zweite folgte nach dem Referendariat in Lüneburg 1988.