Christian Pape in Wegberg Vom Bühnenkünstler zum Bürgermeister

Dass er in elf Monaten Bürgermeister von Wegberg sein würde, hätte Christian Pape im März 2023 für einen Witz gehalten, der so abwegig ist, dass er ihn nie in sein Bühnenprogramm mit aufgenommen hätte. Und selbst als der vorherige Amtsinhaber Michael Stock (SPD) im Vorjahr seinen Rücktritt ankündigte, spielte eine politische Karriere in seinen Gedanken noch keine Rolle. „Als ich eines Abends nach Hause kam und plötzlich 24 Whatsapp-Nachrichten mit der Frage, ob ich mir das nicht vorstellen könnte, auf dem Handy hatte, habe ich angefangen nachzudenken“, sagt Pape.