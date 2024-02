Besonderer Wahlausschuss in Wegberg So war der erste Tag für Christian Pape im Bürgermeisteramt

Und was passiert danach? Am Mittwochmorgen wurde die Bestätigung des Ergebnisses der Bürgermeisterwahl per Aushang im Rathaus ortsüblich bekannt gemacht und Christian Pape kam um 9 Uhr ins Rathaus, um seine Unterschrift zu leisten. Zwar gibt es per Gesetz eine einmonatige Einspruchsfrist, die in diesem Fall am 31. März endet – aber der neue Bürgermeister lässt es sich nicht nehmen, sein Amt sofort anzutreten. „Ich wurde von Christine Karneth sehr nett empfangen und wir konnten bereits die Köpfe zusammenstecken. Auch unter anderem mit dem Technischen Beigeordneten Frank Thies und mit Ordnungsamtsleiter Ulrich Schulz haben schon sehr substanzielle und atmosphärische Gespräche stattgefunden“, sagt Christian Pape, dem sein Tatendrang förmlich anzumerken ist. „Es ist wie nach Hause kommen, ich fühle mich hier sehr wohl.“ Deshalb habe er auch an seinem ersten Tag im Rathaus keine Eile, nach Hause zu kommen. „Meine Familie hat im Wahlkampf so mitgefiebert, sie gönnt mir diese Aufgabe von Herzen.“