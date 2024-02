Pape hat gewonnen „Ich bin der Bürgermeister für alle“

Was dann folgt, welches sein erster Schwerpunkt sein wird, weiß der 50-Jährige, der die Wegbergerinnen und Wegberger mit Nahbarkeit und Empathie gepaart mit immer wieder neuen kreativen Ideen und letztendlich auch politischem Wissen überzeugt hat, ganz genau: „Als erstes werde ich in die Verwaltung gehen und werde die Kommunikation in den Mittelpunkt stellen. Ich werde mich bei jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter persönlich vorstellen und eine Bestandsaufnahme machen. Ich will erfahren, wie jeder Einzelne das bisherige Arbeitsleben in der Verwaltung betrachtet hat. Klar ist, ich werde vom ersten Tag an vorleben, dass jetzt Dienstleistung ins Rathaus einzieht, denn das ist mir immanent, das liegt mir im Blut.“