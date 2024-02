Bürgermeisterwahl in Wegberg Klarer geht es kaum

Sogar von Stephan-Pusch-Verhältnissen war zuletzt im politischen Umfeld der Stadt gemunkelt worden. Natürlich, an die Prozentzahlen des Landrats (79,9 Prozent bei der Wahl 2020) kam Pape nicht heran. Dass es aber letztlich so deutlich werden würde und Pape am Ende satte 72,9 Prozent holt, damit hatten nur wenige gerechnet – an dieser Stelle spricht man gerne von einem Erdrutschsieg.