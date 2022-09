Golfclub Wildenrath : Charity-Golfturnier stellt neuen Spendenrekord auf

Organisator Franz Bocks freut sich über den Erlös. Foto: Bocks

Wildenrath Es ging nicht um sportliche Höchstleistungen, sondern um den guten Zweck. Beim Bocks-Security-GmbH-Charity-Turnier im Golfclub Wildenrath sind 30.000 Euro zusammengekommen.

Die Spendensumme von 30.000 Euro zugunsten der Kinderonkologie der Uniklinik Essen machte Franz Bocks fast sprachlos. Dieser Betrag kam zusammen bei dem von ihm zum dritten Mal auf dem Golfplatz in Wildenrath organisierten Bocks-Security-GmbH-Charity-Turnier. „Nach der ersten Auflage unter Corona-Bedingungen konnten wir 8000 Euro Spenden sammeln, im letzten Jahr waren es tolle 20.000 Euro. Das Ergebnis in diesem Jahr ist sensationell“, freut sich der Initiator und Organisator. „Hier soll nicht der Sport im Vordergrund stehen, sondern der Spaß und der gute Zweck“, betont Bocks, nachdem er den Spendenscheck an Professor Dirk Reinhardt, dem Leiter der Kinderkrebsklinik, überreicht hatte.

Der Titel des Charity-Turniers machte deutlich, dass es nicht tierisch ernst und mit sportlicher Höchstleistung zur Sache gehen sollte: „Karneval in Sommer.“ Innerhalb von zwei Wochen waren sämtliche 120 Plätze für das Teilnehmerfeld ausgebucht. „Wir hatten noch viel mehr Interessenten, aber mehr geht nicht“, sagt Bocks. Bei bestem Sommerwetter und meist kostümiert machten sich die Starter, die zum Teil den weiten Anfahrtsweg aus Hamburg in Kauf genommen hatten, auf den für sie reservierten Platz. Nach sechs Stunden trafen sie sich auf der Terrasse des Golf-Restaurants Golf & Genuss wieder. „Das Restaurant hat uns sehr unterstützt und ebenso seinen Teil zum Erfolg dieser Benefizveranstaltung beigetragen wie das gesamte Team des Golfclubs und die vielen ehrenamtlichen Helfer“, so Bocks.

Die sechsstündige Spieldauer hatte nicht nur mit der extrem schweren Golfanlage zu tun. Unterwegs auf der Runde mit den 18 Bahnen warteten sieben teils hochprozentige Verpflegungsstationen auf die Teilnehmer. Dort wurde Einkehr gehalten und der Sport kurzzeitig zur Nebensache. Für die Golfer war nach der sportlichen Anstrengung längst noch nicht Schluss. Mit Gästen feierten sie bis weit in die Nacht hinein, ließen sich von Reinhardt über die Kinderkrebsklinik informieren, nahmen rege am Loskauf für die Tombola teil und wurden von der Erkelenzer Stimmungsband Hätzblatt bestens musikalisch unterhalten.

In seinen Dank an alle Helfer und Mitwirkenden schloss Bocks auch die Sponsoren und Spendern ein, die ihn und dieses ungewöhnliche Golf-Turnier unterstützen. Der Organisator weiß jetzt schon, dass es im nächsten Jahr das nächste Bocks-Security-GmbH-Charity-Turnier in Wildenrath geben wird. „Es liegen jetzt schon die ersten Anmeldungen vor, obwohl der Termin noch gar nicht feststeht.“

(kl)