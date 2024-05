Neuwahlen bei der CDU Wegberg Verena Jansen ist die neue Vorsitzende

Erstmals drei – ebenfalls einstimmig gewählte – Stellvertreter komplettieren das neue Spitzenteam: Ratsmitglied Frank Drückhammer (52) aus Kipshoven, Bauingenieur und Inhaber des gleichnamigen Ingenieurbüros, seit 2011 in der CDU, liegt der Einsatz für Jugend, Familien und Senioren besonders am Herzen. Als Kommunikator und Netzwerker, der Partien, Verwaltung, Bürger, Vereine und Firmen näher zusammenführen möchte, sieht sich Hartmut Botz (55) aus Tetelrath, CDU-Mitglied seit 2020, Sachkundiger Bürger im Rat und von Beruf Technischer Angestellter bei der Kreisverwaltung Heinsberg (Umwelt/Verkehrsplanung). Offenheit und Bürgernähe hat sich die Dritte im Stellvertreterbunde, Bankkauffrau und Sozialpädagogin Nadine Hüsmann (50), auf ihre Fahnen geschrieben, die in Abwesenheit gewählt wurde. Verena Jansen stellte die Leiterin/Inhaberin der Kita „Zwergenvilla“ aus Harbeck vor, die erst seit 2023 CDU-Mitglied ist und Sachkundige Bürgerin. Die jüngere Generation repräsentiert im Vorstand Chiara Vossen (27) aus Kipshoven, die als Schriftführerin wiedergewählt wurde. Wolfgang Küppers (50), Bauingenieur mit eigener Firma, ist neuer Schatzmeister. Zu Beisitzern gewählt wurden Joachim Brandt, Eckhard Buchholtz, Thomas Cassel, Sarah Claßen, Thomas Jansen, David Liegner, Nadia Rabhi, Birgitt Schubert-Logen und Christoph Wassenberg.