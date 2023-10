Antrag der CDU Wegberg soll „Mittelstandsstadt“ werden

Ein wichtiger Aspekt, den der Prozess laut CDU verbessern kann: Mehr Transparenz und kürzere Verfahren bei Baugenehmigungen. „In einem ersten Schritt sollte vor der Beantragung der Mitgliedschaft eine Bestandsanalyse sowie gegebenenfalls erste Maßnahmenvorschläge vorgelegt werden“, stellt sich die CDU vor. Konkret solle der Prozess bereits den mittelständischen Unternehmen helfen, die sich in den kommenden Jahren in den Gewerbegebieten in Uevekoven und Rath-Anhoven ansiedeln sollen.