CDU Wegberg Das plant die neue Parteivorsitzende Verena Jansen

So gewappnet, ist Verena Jansen bereit, etwas für Wegberg zu tun: „Es ist schon wichtig, mit wem man zusammenarbeitet. Wir wollen alle an einem Strang ziehen.“ Kurz nach der Wahl durfte sie auch schon gleich loslegen und eine konstituierende Sitzung des Gesamtvorstandes abhalten. „Es macht schon jetzt so viel Spaß. Wir haben richtig gute Ideen.“ Eine davon kann sie sogar schon verraten: Ende Juli will die Wegberger CDU alle Bürgerinnen und Bürger zu einer Lokalrunde in die Alte Post einladen. „Eine Runde geben wir aus und stehen sehr gerne für Gespräche, Fragen und Anregungen bereit“, lädt Verena Jansen zu der neuen Veranstaltung am Freitag, 26. Juli, ab 19 Uhr ein. „Wir wollen nah am Bürger sein, ihnen zuhören und auf der Basis weitere neue Ideen entwickeln. Selbst präsent zu sein, ist künftig wichtig.“