Lesung in Wegberg Bundesweiter Krimitag des Syndikats erstmals auch in Wegberg

Nun kommt der Krimitag am Freitag, 8. Dezember, erstmals nach Wegberg. So hat sich Ulrich Kirch von der gleichnamigen Buchhandlung auf die Suche nach Mitgliedern des Syndikats in der Region gemacht und wurde sofort fündig: Der IT-Spezialist Stephan Michels wohnt seit 20 Jahren mit seiner Familie in Arsbeck und liebt spannende Literatur. Zudem verfasst er selber Kurzkrimis und hat bereits seinen zweiten Roman veröffentlicht. Bei ihrer weiteren Suche wurden Kirch und Michels dann auf Thomas Maria Claßen aufmerksam. Er ist gelernter Bankkaufmann, leidenschaftlicher Radfahrer und Autor. Seinen Debütroman „Felgenkiller“ veröffentlichete der Mönchengladbacher 2017. Es folgte sein zweiter Roman „Mordsradler“. Durch die Fahrradtouren durch Wald und Feld kennt sich der Autor bestens am Niederrhein und in der niederländischen Provinz Limburg aus und verbindet somit seine spannenden Kriminalgeschichten mit touristischen Highlights. Schriftsteller und Journalist Kurt Lehmkuhl vervollständigt das Syndikat-Gespann. Seit 1996 hat der Erkelenzer rund 30 Kriminalromane und etliche Kriminalgeschichten verfasst und wollte zuletzt eigentlich kürzer treten. Nach dem letzten Böhnke-Krimi, der in diesen Tagen erscheint, hat er nun jedoch mit einer neuen Reihe mit neuen Figuren begonnen.