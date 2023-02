Bürgerservices in Wegberg Das digitale Rathaus befindet sich im Bau

„Einiges geschafft, noch viel zu tun“ – Dieses Fazit zog Prozessmanager Pascal Graab in seinem Jahresbericht 2022 zur Digitalisierung der Stadtverwaltung im Sinne des Online-Zugangsgesetzes (OZG). Das im Jahr 2017 in Kraft getretene Gesetz verpflichtet Bund und Länder, ihre Verwaltungsleistungen ab Ende 2022 auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten. Dazu sind nach Angaben des Bundesinnenministeriums zwei Dinge erforderlich: Zum einen müssen Verwaltungsleistungen digitalisiert werden. Zum anderen muss eine IT-Infrastruktur geschaffen werden, die jedem Nutzer den Zugriff auf die Bürgerservices mit nur wenigen Klicks ermöglicht. „Die Mühlenstadt befindet sich weiterhin auf dem Weg in eine digitale Verwaltung“, so Pascal Graab. „Dies konnte durch gute Teamarbeit und gute Priorisierung geschafft werden.“