CDU-Bürgermeisterkandidat Marcus Johnen „Ich will Bürgermeister für alle sein“

Jonen: Die Innenstadt ist immer ein großes Thema. Da sollten wir aber auf dem Boden der Tatsachen bleiben und genau überlegen: Was gibt Wegberg her? Wir sind kein Standort für einen Mediamarkt oder H&M, deshalb sollten wir uns darauf konzentrieren, das, was wir haben, zu stärken. Da denke ich etwa an die Buchhandlung Kirch oder Lebensart. Wir müssen dringend Barrieren abbauen, damit die Bürgerinnen und Bürger unsere Innenstadt stärken. Ich denke da an die Parkgebühren, die vor meiner Zeit eine Haushaltssicherungsmaßnahme waren. Aber darauf können wir zum Wohl der Innenstadt auch verzichten. Andersherum haben wir auch viele schöne Ortschaften, in denen ebenfalls Veranstaltungen stattfinden könnten. Ein Projekt, was wir kurzfristig umsetzen könnten, wäre der Kultursommer on Tour, mit dem wir auch in die Orte gehen könnten – das technische Equipment ist da.