Johnen vor Ort „Auf das besinnen, was möglich ist“

Marcus Johnen liegt es am Herzen, die Menschen um sich herum mit einzubeziehen. Bei seinem Garagenwahlkampf unter dem Titel „Johnen vor Ort“ macht er deshalb mit seinem Bus an verschiedenen Stationen im Stadtgebiet Halt und bietet den Wegberger Bürgerinnen und Bürgern ein offenes Ohr – Glühwein und Kinderpunsch inklusive. Eine der Bürgerinnen ist Inge Balkes, die in die Scheune von Familie Tiskens in Rickelrath gekommen war. „Ich unterstütze Marcus Johnen, weil ich davon überzeugt bin, dass er der Richtige für das Bürgermeisteramt in Wegberg ist“, sagt sie. Und Dieter Lausberg ergänzt: „Man muss sagen, der Wahlkampf ist spektakulär und Gesprächsthema über die Stadtgrenzen hinaus. Es ist ja ohnehin nicht so häufig, dass eine reine Bürgermeisterwahl stattfindet.“