Wahlkampf in Wegberg Weitere Kandidatin will Bürgermeister werden

Wenn zwei oder drei Männer sich streiten um das Amt des Bürgermeisters in Wegberg – freut sich die Frau. In diesem Fall ist es Sabrina Walleiser, die ebenfalls bei der Wahl des Nachfolgers oder der Nachfolgerin des zurückgetretenen Michael Stocks (SPD) antreten möchte. „Ich sehe mich in der Pflicht, in Wegberg eine Frau in die Politik einzubringen und eine Alternative zu den Männern zu bieten“, sagt die 44-Jährige, die mit ihrer Familie im Beeckerwald lebt. Sie ist überzeugt: „Frauen können Politik.“