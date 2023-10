Bürgermeisterwahl in Wegberg Mit Foodtruck in den Wahlkampf

Am 31. Oktober hat Michael Stock seinen letzten Arbeitstag als Wegberger Bürgermeister, bevor er zurücktritt und Geschäftsführer der Unfallkasse NRW wird. Spätestens dann wird der Wahlkampf offiziell eröffnet, die beiden Kandidaten haben sich bereits in Stellung gebracht. Für die CDU wird Marcus Johnen mit Unterstützung der Partei Aktiv für Wegberg antreten, sein parteiloser Gegenkandidat wird Christian Pape, der von SPD, FDP, Grünen, Vamos Wegberg und den Freien Wählern gedeckt wird. Bislang muss man von designierten Kandidaten sprechen, denn formell gibt es in Wegberg noch keinen Wahltermin. Der Prozess kann erst angestoßen werden, wenn sich Stock tatsächlich zurückzieht.